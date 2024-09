Rond half één ‘s nachts ontving de brandweer een melding. Een alerte bewoner had rook waargenomen bij de buren en het brandalarm was geactiveerd. Brandweerkorpsen uit Kortrijk, Gullegem en Kuurne waren snel ter plaatse. Volgens officier Jean-Pierre Demeestere onstond de brand in een berging waar ledlampjes rond een dartsbord om een of andere reden vuur vatten. De brandende lampjes viel op een droogrek met kleding, wat het vuur verder deed verspreiden.