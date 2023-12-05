De brandweer kreeg de melding rond 16 uur. Er was een brand ontstaan aan het fornuis en de vlammen zijn overgeslagen naar de dampkap. Bij aankomst waren de vlammen snel onder controle en was er vooral veel rookontwikkeling.

Drie kinderen waren op het moment dat de brand ontstond een verdieping hoger. Zij verlieten de woning en verwittigden een familielid dat iets verderop woont. Nadat ze rook hadden ingeademd zijn de kinderen ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Enkel het fornuis liep brandschade op. Bij de buren was er wat rookhinder.