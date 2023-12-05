Aanmelden
Kortrijk

Buurt­be­wo­ners pro­tes­te­ren tegen par­keer­ver­bod tus­sen Heu­le Water­mo­len en centrum

Tientallen bewoners hebben donderdagavond actie gevoerd tegen het parkeerverbod langs de weg tussen Heule Watermolen en het centrum van Heule. Volgens hen kregen ze plots boetes na jaren van gedoogbeleid, terwijl er in de buurt geen alternatieve parkeermogelijkheden zijn.

Langs de weg tussen de Heule Watermolen en het centrum van Heule hebben zo’n 40 à 50 bewoners en sympathisanten actie gevoerd tegen een recent ingevoerd parkeerverbod.

Volgens de actievoerders mochten bewoners daar jarenlang hun wagen op de berm of in de graskant voor hun woning parkeren. “Na decennia van gedogen krijgen we plots een boete in de bus. Zonder waarschuwing,” klinkt het bij verschillende buurtbewoners. “Dat zorgt voor veel frustratie.”

Geen alternatief in de buurt

De bewoners wijzen erop dat er in de omgeving geen parkeeralternatieven zijn. Wie zich aan het verkeersreglement wil houden, moet de wagen op de rijweg parkeren.

Om hun ongenoegen duidelijk te maken, parkeerden bewoners tijdens de actie kortstondig hun wagens op de rijweg. Dat zorgde tijdelijk voor hinder, maar volgens hen was het een symbolische actie. “We willen aantonen dat dit geen werkbare oplossing is.”

De buurtbewoners hopen nu op overleg om tot een veilige en haalbare oplossing te komen.

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

