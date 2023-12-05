De bewoners wijzen erop dat er in de omgeving geen parkeeralternatieven zijn. Wie zich aan het verkeersreglement wil houden, moet de wagen op de rijweg parkeren.

Om hun ongenoegen duidelijk te maken, parkeerden bewoners tijdens de actie kortstondig hun wagens op de rijweg. Dat zorgde tijdelijk voor hinder, maar volgens hen was het een symbolische actie. “We willen aantonen dat dit geen werkbare oplossing is.”

De buurtbewoners hopen nu op overleg om tot een veilige en haalbare oplossing te komen.