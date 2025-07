Een onderzoek naar drugshandel in de regio Kortrijk heeft geleid tot meerdere arrestaties en inbeslagnames. Onder leiding van de onderzoeksrechter in Kortrijk voerde de politiezone VLAS dinsdag 17 juni gelijktijdig vijf huiszoekingen uit in Kortrijk, Heule, Kuurne en Moorsele. Daarbij werden drie mannen opgepakt.