Dat de Commissie het verbod bekijkt, stoot meteen op kritiek. Waar de grijze zeehond in de jaren '60 nog met uitsterven bedreigd was, zijn er nu tienduizenden in de hele Noordzee. Dat komt omdat de jacht erop is stilgevallen door beschermende maatregelen. Zweedse en Finse vissers klagen nu dat er sindsdien minder vis in de zee is, doordat de zeehonden die opeten. Maar volgens het Instituut voor Natuurwetenschappen is het visbestand vooral gewijzigd door overbevissing en de klimaatverandering.