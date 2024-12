Maar het zeehondje in Bredene is volgens de vrijwilligers van het North Seal Team wel degelijk doodgebeten door een hond, dat merken ze aan de sporen. Frank Durinckx, North Seal Team: “We zitten nu in het volle seizoen van de kleine, puppy grijze zeehondjes die hier aan land komen. Er zijn er velen per dag. De vraag is aan mensen met honden: alsjeblieft, let zeer goed op, kijk of er niet ergens een zeehondje ligt en leg in dat geval je hond aan de leiband.”