De stad Oostende is trots dat zeehonden hun strand uitkiezen als rustplaats. Daarom werd beslist om een stevigere en permanente omheining te plaatsen, zodat de dieren ongestoord kunnen uitrusten. “Het werd een keer tijd dat er iets permanent, maar ook iets wat past in de omgeving zou geplaatst worden.” Zegt Fabrice Goffin, “We hebben recent nog tot 18 zeehonden in één keer geteld. Dus dat wil zeggen dat de populatie zich hier goed voelt. En we moeten er voor zorgen dat ze zich nog beter voelen.”