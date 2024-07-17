In het opvangcentrum van SEA LIFE Blankenberge verblijven momenteel vier zeehonden die langs de Belgische kust werden aangetroffen. Alle dieren stellen het goed. Twee zeehonden zitten al in de puppool, waar ze zich voorbereiden op hun vrijlating. Twee andere verblijven nog in het ziekenhuis, waar ze verder aansterken voordat ze de volgende stap in hun revalidatie kunnen zetten.

Wat doe je als je zeehond ziet op het strand?

Wie een zeehond op het strand ziet, laat het dier best met rust. Het is normaal dat zeehonden geregeld op het strand rusten. Hou altijd minstens 30 meter afstand, houd honden aan de leiband en observeer het dier vanop afstand. Een gezonde zeehond ligt vaak in een bananenvorm: met kop en staart iets omhoog, niet plat tegen de grond gedrukt. Ziet het dier er alert en rustig uit, dan is ingrijpen meestal niet nodig.

Twijfel je toch over de toestand van het dier? Neem dan contact op met de zeehondentelefoon van SEA LIFE Blankenberge op +32 477 34 58 90 of met de vrijwilligers van het North Seal Team waarmee SEA LIFE nauw samenwerkt.