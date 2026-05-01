Heu­ge­lijk baby­nieuws: twee jon­ge Hum­boldt­pin­gu­ïns gebo­ren in SEA LIFE

Vrolijke nieuws uit SEA LIFE Blankenberge: daar zijn twee jonge Humboldtpinguïns geboren. De kuikens kwamen op 19 en 24 april ter wereld en groeien intussen goed verder in het pinguïnverblijf. 

De jongen zijn de nakomelingen van pinguïnkoppel Luuk en Winny. Bij hun geboorte woog het eerste kuiken 79 gram, het tweede 100 gram. Ondertussen zijn ze stevig gegroeid: het oudste kuiken weegt al 640 gram, het jongste 396 gram.

Omdat de eerste levensweken bij pinguïns erg kwetsbaar zijn, hield SEA LIFE het nieuws eerst nog even stil. Nu de kuikens goed blijven aankomen en gezond ontwikkelen, brengt het park het nieuws naar buiten.

“De eerste weken zijn altijd spannend bij jonge pinguïns”, zeggen de dierenverzorgers van SEA LIFE Blankenberge. “We volgen de kuikens daarom nauw op met regelmatige weegmomenten en gezondheidscontroles. Het is mooi om te zien hoe goed ze het doen.”

Nu nog veilig in het nest

De jonge pinguïns zitten voorlopig nog veilig in het nest, waar ze warm gehouden en gevoed worden door hun ouders. De komende weken zullen ze steeds actiever worden en voorzichtig hun verblijf beginnen verkennen. Bezoekers zullen hen dan ook vaker te zien krijgen.

SEA LIFE heeft nog meer pinguïnnieuws. Sinds kort kunnen bezoekers ook het skelet van Humboldtpinguïn Vedett bewonderen. De pinguïn werd geboren in 2005 en was jarenlang een vertrouwd gezicht in het park. Na haar overlijden vorig jaar besliste SEA LIFE om het skelet te bewaren voor educatieve doeleinden.

Humboldtpinguïns leven in het wild langs de kusten van Peru en Chili en zijn een kwetsbare diersoort. Via internationale kweekprogramma’s helpt SEA LIFE Blankenberge mee aan het behoud van de soort.

Taalfout opgemerkt?

