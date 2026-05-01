De jongen zijn de nakomelingen van pinguïnkoppel Luuk en Winny. Bij hun geboorte woog het eerste kuiken 79 gram, het tweede 100 gram. Ondertussen zijn ze stevig gegroeid: het oudste kuiken weegt al 640 gram, het jongste 396 gram.

Omdat de eerste levensweken bij pinguïns erg kwetsbaar zijn, hield SEA LIFE het nieuws eerst nog even stil. Nu de kuikens goed blijven aankomen en gezond ontwikkelen, brengt het park het nieuws naar buiten.