Het North Seal Team wijst erop dat zeehonden die zich bedreigd voelen, vaak terugbijten. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor honden. Volgens de vrijwilligers sterft één op de twee honden die door een zeehond gebeten worden binnen de twee weken aan de gevolgen van zo’n beet.

Daarom roept het team strandbezoekers op om altijd minstens 30 meter afstand te houden van zeehonden en honden aan de lijn te houden. Zeehonden die op het strand liggen, rusten meestal uit en hebben nood aan stilte en ruimte.