Zee­hon­den­pup gebe­ten in Bre­de­ne: Hou afstand en lijn je hond aan”

Zeehond

Illustratiebeeld

Het North Seal Team roept wandelaars op om minstens 30 meter afstand te houden van gestrande zeehonden en honden altijd aan de lijn te houden. De waarschuwing komt er nadat afgelopen weekend een zeehondenpup in Bredene werd gebeten door een hond.

Afgelopen weekend is in Bredene een jonge zeehond aangevallen door een hond op het strand. Het dier vluchtte bloedend het water in en is sindsdien spoorloos. Of het zeehondje het incident heeft overleefd, is niet duidelijk.

Zeehonden bijten terug

Het North Seal Team wijst erop dat zeehonden die zich bedreigd voelen, vaak terugbijten. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor honden. Volgens de vrijwilligers sterft één op de twee honden die door een zeehond gebeten worden binnen de twee weken aan de gevolgen van zo’n beet.

Daarom roept het team strandbezoekers op om altijd minstens 30 meter afstand te houden van zeehonden en honden aan de lijn te houden. Zeehonden die op het strand liggen, rusten meestal uit en hebben nood aan stilte en ruimte.

Wie een zeehond op het strand ziet, kan het North Seal Team verwittigen via het noodnummer 0491 74 32 78. Vrijwilligers komen dan ter plaatse om een perimeter rond het dier af te bakenen en het te beschermen.

Nathalie Dewulf

nathalie.dewulf@focus-wtv.be

Nathalie Dewulf
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Zeehonden

