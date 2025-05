De zeehondjes zijn eerder dit jaar gevonden op verschillende plaatsen aan de Belgische kust. De eerste die gevonden werd, was Merrill op 28 januari in Oostende, zoekend naar zijn moeder. Daarna is Michel op 22 februari in Raversijde aangetroffen met longwormen en verschillende verwondingen. En Vlinder, die een maand geleden gevonden werd in Knokke, had enkele wondjes aan zijn staart en flipper. De drie zijn volledig genezen en werden daarom deze morgen vrijgelaten.