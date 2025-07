De pup Moppi, een mannetje, werd op 2 april in Westende gevonden met ontstoken wonden aan zijn achterste flipper en kampte met koorts en verzwakking. Na een maandenlange revalidatie in SEA LIFE Blankenberge is hij nu opnieuw sterk genoeg om zijn leven in het wild verder te zetten.

De vrijlating valt samen met de start van het seizoen waarin ook de gewone zeehond vaker aan onze kust wordt gespot. "Deze periode benadrukt het belang van waakzaamheid, snelle hulp en een veilige opvang voor zeehonden in nood," zeggen ze bij Sea Life.