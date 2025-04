De puppool werd volledig gerenoveerd, net als de Divepool waar de residentiële zeehond Lily verblijft. Op dit moment zwemmen er al twee jonge zeehonden in de vernieuwde Puppool.

Nadat we de zeehondjes van het strand gered hebben, herstellen ze eerst in ons zeehondenziekenhuis”, klinkt het bij SEA LIFE. Daarna verhuizen de pups naar de Puppool. “Hier leren ze belangrijke vaardigheden, zoals zelf vis vangen, terwijl ze rustig herstellen.” Eens de zeehondjes sterk genoeg zijn, worden ze terug vrijgelaten in de natuur.