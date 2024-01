De dikkopschildpad spoelde eind november aan op het strand van Bredene. De soort zwemt normaal in warmere gebieden en de kleine schildpad was dus de eerste ooit die in België opdook. Dat is ook de reden waarom het dier zwaar onderkoeld was toen het aan onze kust belandde. Daarnaast had het een wonde aan de staart en een gebroken schild opgelopen en woog het maar 773 gram.