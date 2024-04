Het zijn drukke tijden voor het North Seal Team. Zij staan in voor de bescherming van zeehonden, want dat is broodnodig. Dit jaar kregen ze al zo’n 350 oproepen voor aangespoelde zeehonden. Vorig jaar waren dat er nog 360 op een heel jaar. Concreet betekent dat er in de eerste drie maanden van dit jaar al vier keer meer meldingen zijn, dan in diezelfde periode vorig jaar.

Vooral in Middelkerke, Westende en Wenduine zijn er veel meldingen. Dat heeft te maken met weersomstandigheden en de stroming, en er zit op die plekken ook veel vis.