Gouverneur Decaluwé gaf een update van de maatregelen die er komen.

“Er komt extra pompcapaciteit om zoveel mogelijk water te lozen in de Ganzepoot in Nieuwpoort,” zegt Decaluwé. “Het is wel niet evident om die pompen daar snel in werking te krijgen. De ambitie is er om binnen de tien uur enkele in werking te hebben. Er komt ook aan het Sas in Veurne extra pompcapaciteit.”