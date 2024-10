En op 1 november is er het slotmoment vanuit de troosthoofdstad Wevelgem. We brengen tussen 17u en 18u een grote live uitzending op het tv-scherm bij Focus & WTV en ook via een livestream op de website.

Daar doet Lieve Blancquaert de presentatie en verwelkomen we artiesten als Koen Wauters, Niels Destadsbader, Wannes Cappelle en Ivy Falls (= Waregemse singer-songwriter met engelenstem Fien Deman). Poëzie van Hind Eljadid en getuigenissen van onder andere Nona van Braeckel (StuBru).

Deze uitzending duurt 57 minuten.

Reveil start dit jaar op in Nederland, Spanje en Oekraïne en zet zo haar eerste passen als internationale beweging.