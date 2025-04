In Menen kennen ze al langer de Grote Lus: elk voorjaar is er een grote zwerfvuilactie in Menen, Wervik en Wevelgem. Blijkbaar doen ze in Halluin al een paar jaar hetzelfde.

Het idee groeide om de leerlingen samen te laten werken. "We hebben meteen toegezegd, want dat past perfect bij wat we in onze stad al doen. Het is dus onze eerste samenwerking op het gebied van netheid en afval", zegt Blaise Metangmo, schepen van Halluin.



De oogst zwerfvuil van vandaag is dan weer geen positief nieuws. "We zullen nog meer moeten sensibiliseren en ook strenger optreden", zegt Caroline Bonte-Vanraes, schepen van Menen.