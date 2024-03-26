16°C
Mede­wer­ker bui­ten­ge­woon onder­wijs Brug­ge aan­ge­hou­den voor zedenfeiten

Wonderwijs 01

Een medewerker van de school voor Buitengewoon Onderwijs Wonderwijs in Brugge is aangehouden voor zedenfeiten, en het bezit van beelden van misbruik van minderjarigen. De school heeft hem onlangs al preventief geschorst bij hoogdringendheid.

De feiten kwamen afgelopen zomer aan het licht. Wonderwijs, dat onderwijs aanbiedt aan kwetsbare kinderen met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden, kreeg halfweg augustus te horen dat er klachten waren van grensoverschrijdend gedrag van één van haar medewerkers.

De verdachte blijkt een man van 55. "Dit heeft ertoe geleid dat de betrokken medewerker bij hoogdringendheid preventief geschorst werd," zegt de school. De man is onlangs aangehouden, de raadkamer in Brugge heeft zijn aanhouding vanmorgen met een maand verlengd. 

Ouders ongerust

Bij de ouders is er veel ongerustheid ontstaan. De school heeft daar begrip voor, schrijft de directie in een mail aan de ouders: "Zodra we meer gegevens hebben zullen we de ouders informeren. We hopen begin volgende week meer duidelijkheid te krijgen om de ouders op gepaste wijze te ondersteunen.

Zedenfeiten

