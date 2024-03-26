De feiten kwamen afgelopen zomer aan het licht. Wonderwijs, dat onderwijs aanbiedt aan kwetsbare kinderen met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden, kreeg halfweg augustus te horen dat er klachten waren van grensoverschrijdend gedrag van één van haar medewerkers.

De verdachte blijkt een man van 55. "Dit heeft ertoe geleid dat de betrokken medewerker bij hoogdringendheid preventief geschorst werd," zegt de school. De man is onlangs aangehouden, de raadkamer in Brugge heeft zijn aanhouding vanmorgen met een maand verlengd.

