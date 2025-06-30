Laken­hal­len stra­len als nooit tevo­ren”: feest in Ieper rond ver­nieuw­de Bel­fort en Lakenhallen

In Ieper stond het voorbije weekend volledig in het teken van de heropening van de Lakenhallen van Ieper en het Belfort van Ieper. Na een restauratie van zes jaar schittert het middeleeuwse gebouwencomplex opnieuw in volle glorie.

Als onderdeel van de festiviteiten werd er uitzonderlijk een kattenworp gehouden op de Grote Markt. Die traditie is normaal voorbehouden voor de driejaarlijkse kattenstoet, maar werd nu eenmalig georganiseerd voor de inhuldiging.

Stadsnar Brian Claeys klom daarvoor zo’n 30 meter hoog in het belfort om de pluchen katten naar beneden te gooien. “Dat geeft een kick”, vertelde hij. “Hoe hoger, hoe liever.” Claeys vervult de rol al meer dan 30 jaar en liet verstaan dat dit mogelijk zijn laatste worp was.

Lasershow als blikvanger

Het absolute hoogtepunt volgde zaterdagavond met een groots laserspektakel op de gevel van de Lakenhallen en het belfort. Op muziek werden de contouren en details van het gebouw extra in de verf gezet.

Volgens Peter Slosse, directeur Toerisme Ieper was dat de perfecte manier om het gerestaureerde monument opnieuw te tonen aan het publiek. “Na meer dan vijf jaar werken straalt het gebouw als nooit tevoren.”

Trotse Ieperlingen

De reacties bij het publiek waren overwegend positief. Veel bezoekers spraken van een “magnifiek” gebouw en een echte trots voor de stad. Al klonk hier en daar ook lichte kritiek op de show. "We zijn van Ieper en we zijn fier op de Lakenhallen. Maar van de show hadden we meer verwacht, voilà."

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Jenna Lebrun
