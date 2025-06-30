Als onderdeel van de festiviteiten werd er uitzonderlijk een kattenworp gehouden op de Grote Markt. Die traditie is normaal voorbehouden voor de driejaarlijkse kattenstoet, maar werd nu eenmalig georganiseerd voor de inhuldiging.

Stadsnar Brian Claeys klom daarvoor zo’n 30 meter hoog in het belfort om de pluchen katten naar beneden te gooien. “Dat geeft een kick”, vertelde hij. “Hoe hoger, hoe liever.” Claeys vervult de rol al meer dan 30 jaar en liet verstaan dat dit mogelijk zijn laatste worp was.