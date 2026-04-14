In Ieper zijn de vernieuwde lakenhallen geopend. Daarbij is stevig gezongen én gedronken, want een tiental studentenclubs hielden er op het binnenplein een beiaardcantus.
200 studenten uit een tiental studentclubs zingen de ziel uit hun lijf en overstemmen zelfs de beiaard, die in de hallentoren de toon aangeeft, en dat gedurende meer dan drie uur.
Tijdens het zingen arriveert het bier in emmers. Af toe is er een wedstrijdje tussendoor, de bierkoning- en koningin, bijvoorbeeld.
Beiaardcantus
Ieper heeft nu net als als Brugge, Leuven en Antwerpen een eigen beiaardcantus op een historische plaats. De studentenclubs willen op hun manier de vredesstad in de kijker zetten.
Stefaan Six