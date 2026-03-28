Groot is de schade niet maar emotioneel liggen de Lakenhallen de Ieperlingen na aan het hart. Eén van de symbolen van de stad, daar blijf je af. Al helemaal nu ze pas drie weken volledig gerestaureerd zijn. Dat was een werk van zes jaar.

In die zes jaar is het nog al voorgevallen dat er ramen sneuvelden. Het gaat om glas in lood, en dat is kostelijk om te herstellen. Schepen Stephaan de Roo schat dat er in die zes jaar tot 35 keer vandalisme geweest is op de Lakenhallen.