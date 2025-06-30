Grote kunstbeurs keert na 24 jaar terug naar Belfort van Brugge: ‘Ontmoeting tussen historische en hedendaagse”
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Na een afwezigheid van 24 jaar vindt opnieuw een grote kunstbeurs plaats in het Belfort van Brugge. Met het Flanders Art Festival krijgt de voormalige Antiekbeurs een eigentijdse opvolger, waar historische kunst, moderne creaties en jong talent samenkomen onder één dak.
Van 1983 tot 2002 was het Belfort jarenlang het decor van de Brugse Antiekbeurs. Nu blaast organisator Alexander Tuteleers het concept nieuw leven in met het Flanders Art Festival. “Het centrale thema is de ontmoeting tussen het historische en het hedendaagse”, legt Tuteleers uit. Bezoekers maken een wandeling door verschillende kunstperiodes: van objecten uit de 16de tot de 19de eeuw over moderne kunst tot werk van opkomende kunstenaars.
Bijzondere topstukken
Tussen alle kunstenaars trekt Antiquair Paul De Grande de aandacht. Hij pakt onder meer uit met een indrukwekkend meubelstuk uit Turijn dat vroeger deel uitmaakte van een paleis. Het historische meubel vormt vandaag zelfs de toegang tot het festival.
Kansen voor jong talent
Naast gevestigde namen krijgen ook jonge kunstenaars een plaats op het festival. In een aparte zaal stellen zij hun werk voor aan het grote publiek.
Voor kunstenares Lindsay Declercq is het vooral een unieke kans om gelijkgestemden te ontmoeten. “Het is vooral heel leuk om mensen te leren kennen die ook bezig zijn met kunst en om hier in zo'n mooie locatie te mogen tentoonstellen”, zegt ze.
Ook kunstenaar Nono neemt voor het eerst deel. “Vorig jaar ben ik nog gaan kijken in Knokke. Nu staan we hier zelf in Brugge en de start is goed”
Positieve reacties van bezoekers
De mix van verschillende stijlen, technieken en generaties kunstenaars valt duidelijk in de smaak bij de bezoekers. “Er zijn zoveel verschillende technieken te ontdekken. Het is zeker de moeite om eens langs te komen”, klinkt het bij een bezoeker.
Het Flanders Art Festival loopt nog tot en met zondag in het Belfort van Brugge.