Naast gevestigde namen krijgen ook jonge kunstenaars een plaats op het festival. In een aparte zaal stellen zij hun werk voor aan het grote publiek.

Voor kunstenares Lindsay Declercq is het vooral een unieke kans om gelijkgestemden te ontmoeten. “Het is vooral heel leuk om mensen te leren kennen die ook bezig zijn met kunst en om hier in zo'n mooie locatie te mogen tentoonstellen”, zegt ze.

Ook kunstenaar Nono neemt voor het eerst deel. “Vorig jaar ben ik nog gaan kijken in Knokke. Nu staan we hier zelf in Brugge en de start is goed”