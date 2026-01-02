Vlaanderen trekt opnieuw geld uit voor restauratie Belfort en Lakenhallen Ieper
Vlaanderen trekt nog eens 250.000 euro uit voor de restauratie van het Belfort en de Lakenhallen in Ieper. Dat meldt minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts. De totale investering loopt op tot bijna 9 miljoen euro.
In 2020 is de totaalrestauratie van het gebouw gestart. Daarvoor keurde de Vlaamse regering een meerjarensubsidie goed van 8,7 miljoen euro. In 2024 werd gestart met de laatste fase van de restauratie.
De oorspronkelijke Lakenhallen zijn gebouwd tussen 1250 en 1378. In de Eerste Wereldoorlog werden de gebouwen echter nagenoeg volledig vernield en daarna weer opgebouwd. Vandaag zijn in de gebouwen het In Flanders Fields Museum en het Yper Museum ondergebracht en zijn ze erkend als werelderfgoed.
Vlaanderen trekt € 250.000 extra uit
Met de nieuwe middelen zullen de aangetaste balkkoppen en kepers verstevigd worden en de bakgoten aangepast worden voor een betere waterafvoer. Ook de buitenluiken van de binnenkoer worden gerestaureerd of vernieuwd en aangepast om waterophoping te voorkomen. De totale kostprijs van die bijkomende werken bedraagt 545.820 euro, waarvan Vlaanderen via het Agentschap Onroerend Erfgoed 46 procent, goed voor 250.000 euro, op zich neemt. De Stad Ieper staat in voor de resterende kosten.