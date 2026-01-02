In 2020 is de totaalrestauratie van het gebouw gestart. Daarvoor keurde de Vlaamse regering een meerjarensubsidie goed van 8,7 miljoen euro. In 2024 werd gestart met de laatste fase van de restauratie.

De oorspronkelijke Lakenhallen zijn gebouwd tussen 1250 en 1378. In de Eerste Wereldoorlog werden de gebouwen echter nagenoeg volledig vernield en daarna weer opgebouwd. Vandaag zijn in de gebouwen het In Flanders Fields Museum en het Yper Museum ondergebracht en zijn ze erkend als werelderfgoed.