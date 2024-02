Tijdens de duur van het stormweer blijven de strekdammen en het staketsel afgesloten. Het sportpark 'De Schorre' sluit donderdagmiddag vanaf 12 uur en blijft gesloten voor de rest van de dag. "Vermijd onnodige verplaatsingen en blijf zo veel mogelijk binnen. Ga niet wandelen in parken en bossen en maak losse voorwerpen op terrassen of in tuinen goed vast of neem ze binnen. Parkeer je wagen niet in de nabijheid van bomen, " vraagt de stad.