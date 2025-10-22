Illustratiefoto
In Kortrijk heeft de politie een man opgepakt die verdacht wordt van een reeks inbraken in voertuigen. De politie kwam in actie na een melding van een auto-inbraak in de Loofstraat, waarbij een ruit werd ingeslagen en een portefeuille werd gestolen.
Kort na de eerste feiten konden agenten een verdachte tegenhouden aan de achterkant van het station. De man wordt gelinkt aan minstens vijf inbraken en pogingen in verschillende Kortrijkse straten. Het gaat om een man van 28 die al gekend is bij de politiediensten. Het onderzoek loopt nog.
De redactie