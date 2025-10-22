6°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Kort­rijk­se poli­tie pakt ver­dach­te op na reeks inbra­ken in auto’s

Inbraak auto

Illustratiefoto

In Kortrijk heeft de politie een man opgepakt die verdacht wordt van een reeks inbraken in voertuigen. De politie kwam in actie na een melding van een auto-inbraak in de Loofstraat, waarbij een ruit werd ingeslagen en een portefeuille werd gestolen. 

Kort na de eerste feiten konden agenten een verdachte tegenhouden aan de achterkant van het station. De man wordt gelinkt aan minstens vijf inbraken en pogingen in verschillende Kortrijkse straten. Het gaat om een man van 28 die al gekend is bij de politiediensten. Het onderzoek loopt nog.

De redactie
Politiezone Vlas

Meest gelezen

pannenkoeken
Nieuws

Terugroepactie voor pannenkoeken, ook Brugs merk De Brugse Pannenkoeken getroffen
Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
Nieuws
Update

Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
Politieactie Kortrijk Veemarkt
Nieuws

Grote politieactie bij winkelcentrum K in Kortrijk afgelopen: een persoon opgepakt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Politiezone VLAS

Na telefoontje van ‘politie’ volgt huisbezoek: bejaarde vrouw slachtoffer van oplichting
Politiezone VLAS

Controle tegen inbraken: één chauffeur stuift weg aan 150 km/u, hij was dronken en had geen rijbewijs
Woninginbraken

Politie Kortrijk start grootschalige actie tegen woninginbraken
Politie vlas

Alerte buurtbewoner helpt politie twee inbrekers te vatten in Aalbeke
Politie voor

Omstreden blauwe panelen aan politiekantoor Kuurne zijn vervangen
2016-02-07 00:00:00 - Inbrekers teisteren Ledegem

Politie waarschuwt: dieven op pad die via eerste verdieping inbreken, politie geeft ook tips
6°C
Aanmelden