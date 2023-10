Kortemark onderzoekt zelf grondwater rond Silvamostort

Volgens Agentschap Zorg en Gezondheid is verder onderzoek voorlopig niet nodig, maar de gemeenteraad in Kortemark ziet dat anders. De gemeente gaat nu zelf een uitgebreid onderzoek doen. “We hebben een perimeter opgesteld, maar minder ruim dan 1 kilometer,” zei schepen van milieu Lynn Vermote op de gemeenteraad. “Dat is te ruim om de link te kunnen leggen met Silvamo als oorzaak. Concreet laten we het grondwater onderzoeken bij mensen die rond het stort wonen in de Staatsbaan, de Hoogledestraat en de Amersveldestraat.”