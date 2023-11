Een koninklijk bezoek hoort bij een rampsituatie want zo wil het hof bezorgdheid en medeleven uiten over de situatie die de Westhoek nu al haast twee weken teistert. De koning is om half elf aangekomen in Diksmuide en is er verwelkomd door minister van Binnenlandse Zaken Verlinden en burgemeester Laridon.

Op het programma staat voor de vorst eerst het bijwonen van de crisiscel. Die is al sinds 9u30 bijeen gekomen. Koning Filip krijgt er een duidelijke stand van zaken over de situatie.

Nadien bezoekt hij de commandpost van de hulpdiensten, in Heernisse. Om er de hulpverleners en brandweermannen die al dagenlang in de weer zijn een hart onder de riem te steken.



Maar de vorst wil ook op het terrein met getroffen inwoners spreken. Dat gebeurt nadien. Dan gaat de koning naar landbouwer Lieven Vanassche, die bij het Blankaartbekken woont.