Etienne Mommerency was eigenlijk luchtverkeersleider, maar maakte in onze provincie vooral naam als coördinator van grote stoeten. Zo was hij coördinator van de Gouden Boomstoet in Brugge, hij was ook vijftien jaar regisseur van de Garnaalstoet in Oostduinkerke. Dat leverde hem in 2018 de titel ere-burger van Koksijde op.