In het metaalatelier van de Brugse gevangenis zijn de gedetineerden volop bezig met de voorbereiding van de Gouden Boomstoet. Na 13 edities zijn heel wat kostuums, rekwisieten en ook de Gouden Boom praalwagen aan vernieuwing toe. Organisator Brugge Plus slaat daarom de handen in elkaar met Cellmade.