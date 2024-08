"Verwacht je maar aan veel interactie. We breken de grenzen van het publiek open en mensen gaan dingen kunnen proeven, ruiken, zien én horen", vertelt Tom Ternest met veel passie. Hij staat in voor de artistieke invulling van de stoet.



"We willen alle zintuigen bespelen. Zo hopen we de mensen mee te sleuren in één groot middeleeuws feest."



Vroeger ging de stoet twee dagen uit, nu is alles gebundeld op één dag. Wie er nog bij wil zijn moet snel zijn, want de tribuneplaatsen zijn bijna uitverkocht.



Brugge kijkt duidelijk uit naar de vernieuwde Gouden Boomstoet. Interesse? Noteer 25 augustus met stip in uw agenda.