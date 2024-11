Bella, zo heet het paard, viel zaterdag onverwacht neer aan het Genthof in Brugge. Al snel circuleerden op het internet beelden van het dier dat levenloos op de kasseien ligt. Volgens de eigenaar was Bella het gewoon om tien mensen met de paardentram voort te trekken. Zijn paarden worden ook opgevolgd door een dierenarts.



Eigenaar Dirk Stael: "De firma bestaat 62 jaar, het is de eerste keer dat we het tegenkomen. Je weet dat het mogelijk is maar je wil het niet meemaken. – Jullie krijgen heel wat steunbetuigingen? -Heel veel. Gelukkig. De paarden en koetsen worden in Brugge wijd gedragen. Maar toch zijn er een aantal mensen die van ons een slecht beeld willen ophangen. Die dat nu weer willen misbruiken om ons in het slecht daglicht te stellen. Dat is niet alleen onze kostwinner, ook onze vriend en familielid. Je staat er mee op en gaat ermee slapen."