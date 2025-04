Vijf maanden lang zullen Hilse en Elixir het land doorkruisen. "De bedoeling is om eerst West-Vlaanderen aan te doen, dan langs Brugge richting de kust. Vervolgens lopen we langs de kustlijn richting de garnaalvissers en zo gaan we steeds verder."

Vanmorgen vroeg liep Hilse met Elixir al van Damme naar Brugge. Vandaag nog rijdt ze naar Loppem en morgen komt ze aan in Oostende. Ze is ook op zoek naar slaapplaatsen met een stal voor Elixir.

Hilse is de kleindochter van de man die 25 jaar geleden het museum van het Belgisch trekpaard oprichtte in Vollezele in Vlaams-Brabant. En dat is op 31 augustus ook het eindstation. Ze maakt onderweg een documentaire van haar tocht.