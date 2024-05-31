Het evenement is ondertussen groter dan ooit, met onder andere meer dan 900 unieke wagens, twee veilingen, een schoonheidswedstrijd voor auto's, een expo van BMW Art Cars, een strandpaviljoen met de nieuwste modellen van een twintigtal luxewagenconstructeurs en een 'Zoute Kids Rally'.

Het evenement begon vanmorgen met de opening van het strandpaviljoen, dat vijf dagen lang te bezichtigen is, en de 'Zoute Iconic Rally'. Het gaat om een nieuwe eendaagse rally voor uitzonderlijke wagens gebouwd tussen 1976 en 2005, waaronder de Ferrari F40, Bugatti Veyron, BMW Z8, Jaguar XJ220 en Lamborghini Countach.