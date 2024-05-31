17°C
Knokke-Heist

Knok­ke-Heist vijf dagen in de ban van exclu­sie­ve auto’s: Zou­te Grand Prix wil alle records breken”

Zoute Grand Prix 2025

In Knokke-Heist is de zestiende editie van de Zoute grand Prix geopend. Het oldtimer- en sportwagenevenement, intussen overgenomen door de investeringsmaatschappij van ondernemer Marc Coucke, duurt voor het eerst vijf dagen. Het event kreeg daarom een nieuwe naam: Zoute Grand Prix Car Week. De nieuwe editie zal volgens CEO Koen Van Hout "alle records breken".

Het evenement is ondertussen groter dan ooit, met onder andere meer dan 900 unieke wagens, twee veilingen, een schoonheidswedstrijd voor auto's, een expo van BMW Art Cars, een strandpaviljoen met de nieuwste modellen van een twintigtal luxewagenconstructeurs en een 'Zoute Kids Rally'. 

Het evenement begon vanmorgen met de opening van het strandpaviljoen, dat vijf dagen lang te bezichtigen is, en de 'Zoute Iconic Rally'. Het gaat om een nieuwe eendaagse rally voor uitzonderlijke wagens gebouwd tussen 1976 en 2005, waaronder de Ferrari F40, Bugatti Veyron, BMW Z8, Jaguar XJ220 en Lamborghini Countach. 

Coucke kust
Nieuws

Na hotels, ijsjeszaak en rallywagens: waar stopt imperium van Marc Coucke in Knokke-Heist?

Belangrijkste week van het jaar

De Zoute Grand Prix werd voor het eerst georganiseerd in 2010 en trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. Het is voor Knokke-Heist het belangrijkste evenement van het jaar. 

Mede veroorzaakt door de coronapandemie was het bedrijf de laatste jaren in financiële problemen gekomen en werd het overgenomen. De samenwerking met de oprichters, de broers Filip en David Bourgoo, werd na de overname beëindigd.

De redactie
Zoute Grand Prix

