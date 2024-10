Vandaag rijden 225 oldtimers de proloog van 100 kilometer. Morgenochtend gaat de traditionele rally van start. Zondagochtend rijden de moderne droomwagens dan weer de Zoute GT Tour. Zondagnamiddag gaan onder meer een Ferrari 340 America Touring Berlinetta uit 1951 en een Porsche 550 RS Spyder onder de hamer tijdens de veiling van veilinghuis Bonhams. De wagens zouden elk zo’n drie tot vier miljoen euro moeten opbrengen.

De organisatie verwacht dit weekend alvast een pak volk. "We zijn zeer tevreden over de ticketverkoop en zien dat die in de lucht schiet dankzij het mooie weer. We hopen het record van 400.000 bezoekers vorig jaar te verbreken", zegt Van Hout.