In de maanden augustus, september en oktober was er een toename van het aantal evenementen. Augustus werd de topmaand met 142 aanvragen, tegenover 95 in 2023.



Naast de drukke zomermaanden was Knokke-Heist ook in december een populaire bestemming. Dat komt door het vernieuwde Winterplan, waarbij de gemeente extra inspanningen levert om ook in de winter toeristen aan te trekken.