De Zoute Iconic Rally, die op woensdag 8 oktober wordt gereden, richt zich op iconische wagens uit de periode 1976–2005, zoals de Ferrari F40 en de Lamborghini Countach. Daarnaast krijgt de Zoute GT Tour by Insentials - de rally voor sport- en droomwagens vanaf 2006 - voor het eerst een tweedaags format, met een overnachting in Antwerpen.

Ook de Zoute Rally by ASL Group met meer dan 225 klassieke wagens maakt een tussenstop in de Koekenstad, waar deelnemers op vrijdagavond worden verwelkomd in een unieke setting.