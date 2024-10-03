17°C
Knokke-Heist

Zou­te Grand Prix: twee vei­lin­gen bren­gen meer dan 41 mil­joen euro op

Twee veilingen van exclusieve oldtimers en supercars hebben tijdens de Zoute Grand Prix Car Week meer dan 41 miljoen euro opgebracht. Dat meldt de organisatie van het evenement. Het totaalcijfer kan in de komende uren en dagen nog oplopen door naverkoop.

Het was de eerste keer dat twee veilinghuizen present tekenden in Knokke. Vrijdag vond een veiling plaats door het Amerikaanse Broad Arrow, zondag was het de beurt aan het Britse Bonhams. Voor Bonhams was het al zijn dertiende editie.

Bij Bonhams werd zondag een Ferrari F40 uit 1991 verkocht voor 2,645 miljoen euro. Bij Broad Arrow was de ster van de veiling vrijdag de Ferrari 275 GTB/4 Verde Pino, die geveild werd voor 3,016 miljoen euro.

"Strafste Zoute Grand Prix-week ooit"

De Zoute Grand Prix Car Week vond dit jaar plaats van woensdag 8 tot en met zondag 12 oktober. "Het was een geweldige editie", zegt ondernemer Marc Coucke, de eigenaar van Zoute Grand Prix. "Boordevol vernieuwingen die duidelijk in de smaak vielen. Misschien was dit wel de strafste Zoute Grand Prix-week ooit. En we zitten al vol ideeën om het volgend jaar nog beter te maken."

Volgend jaar zal de Zoute Grand Prix Car Week plaatsvinden van 7 tot en met 11 oktober.

Belga
Redactie
Zoute Grand Prix

