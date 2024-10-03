Het was de eerste keer dat twee veilinghuizen present tekenden in Knokke. Vrijdag vond een veiling plaats door het Amerikaanse Broad Arrow, zondag was het de beurt aan het Britse Bonhams. Voor Bonhams was het al zijn dertiende editie.

Bij Bonhams werd zondag een Ferrari F40 uit 1991 verkocht voor 2,645 miljoen euro. Bij Broad Arrow was de ster van de veiling vrijdag de Ferrari 275 GTB/4 Verde Pino, die geveild werd voor 3,016 miljoen euro.

