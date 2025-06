De Zoute Grand Prix met luxewagens redde Marc Coucke van de ondergang. Van vijfsterrenhotel Superior La Réserve wil hij een nog luxueuzer hotel maken, onder meer met restaurant La Rigue. Vorige week nam hij Enso District Hotel over, naast het station van Knokke. Van de ijsjeszaak Glacier de la Poste wil hij meerdere zaken in België, te beginnen met pop-upzaken in kustgemeenten.

Coucke onderneemt volop aan de kust en vooral in het mondaine Knokke-Heist. "Wij proberen wat heel goed is in ere te houden. De Zoute Grand Prix zat in grote problemen en hebben we moeten redden. Anderzijds proberen we ander zaken te versterken om Knokke-Heist bruisend te houden."