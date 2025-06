Tegelijk kondigt Alychlo aan dat het al zijn kustactiviteiten gaat bundelen in de entiteit 'ZouteCoucke'. Daarin zitten naast Enso Hotel en Woyo Eatery ook nog hotel La Réserve, Zoute Grand Prix, Glacier de la Poste en WP Hotel & Events (Blankenberge). Tim De Taeye (de oprichter van Enso, red.) zal deze entiteit gaan leiden.

Marc Coucke is enthousiast over de samenwerking: “Met Enso en Woyo hebben Tim en Tine echt iets bijzonders neergezet: een plek waar sfeer, kwaliteit en gastvrijheid perfect samenkomen. We zijn blij dat Tim ZouteCoucke mee zal leiden. Zo blijven we sterk inzetten op lokaal ondernemerschap in Knokke-Heist en omstreken.”