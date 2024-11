Vlaanderen heeft nog geen norm voor TFA, maar Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns (CD&V) kondigde dinsdag een nieuwe gezondheidskundige advieswaarde aan van 15,6 microgram per liter drinkwater. De relatief hoge waarden van De Watergroep in West-Vlaanderen blijven onder de Vlaamse voorzorgsdrempel. In Wallonië en Nederland wordt de grens van 2,2 microgram per liter gehanteerd, wat lager is dan de gemeten waarden. Oppositiepartij Groen reageerde "gechoqueerd" op de plannen voor de hogere norm in Vlaanderen.

Eerder bleek dat TFA ook aanwezig is in het drinkwater in Brussel en Wallonië. De stof zou zo goed als overal in Europa voorkomen.