Rond middernacht werd er vuurwerk afgestoken op de Ieperse Grote Markt. Daarnaast waren ook heel wat bommetjes en andere projectielen te horen. Enkele ploegen van politiezone Arro Ieper kwamen ter plaatse om een deel van de markt af te sluiten voor het verkeer zodat alles veilig kon verlopen.

Sommige vuurwerkpijlen werden gericht naar de gesloten kerstmarkt en op een bepaald moment begonnen jongeren bommetjes te gooien naar mekaar, maar dat leek te verlopen zonder incidenten.