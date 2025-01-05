5°C
Nieuws
Ieper

KIJK: Vuur­werk boven Ieper­se markt, jon­ge­ren besto­ken elkaar met bommetjes

Op de markt van Ieper brak even voor en na middernacht vuurwerk los, Die werd afgeschoten boven de toen al gesloten kerstmarkt. De politie kwam ter plekke om het verkeer tegen te houden voor de veiligheid. Op een gegeven moment begonnen jongeren ook bommetjes naar elkaar te gooien, maar dat gebeurde wel zonder incidenten. 

Rond middernacht werd er vuurwerk afgestoken op de Ieperse Grote Markt. Daarnaast waren ook heel wat bommetjes en andere projectielen te horen. Enkele ploegen van politiezone Arro Ieper kwamen ter plaatse om een deel van de markt af te sluiten voor het verkeer zodat alles veilig kon verlopen.

Sommige vuurwerkpijlen werden gericht naar de gesloten kerstmarkt en op een bepaald moment begonnen jongeren bommetjes te gooien naar mekaar, maar dat leek te verlopen zonder incidenten.

De redactie
Vuurwerk

