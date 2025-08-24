100.000 toeschouwers zien Zweden uitblinken op internationaal Vuurwerkfestival
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Het Internationaal Vuurwerkfestival in Knokke-Heist stevent af op een spannende ontknoping. Gisteravond zorgde het Zweedse team voor een knallende afsluiter van de vierlandencompetitie. Hun show, met als thema “From Sweden with love”, stond volledig in het teken van ABBA.
Naar schatting stonden zo’n 100.000 mensen langs de dijk om naar het spektakel te kijken. Velen waren laaiend enthousiast over de perfecte afstemming tussen muziek en vuurwerk.
“Alles liep perfect op de muziek. Dat was niet zo bij de anderen deze week”, klinkt het bij een toeschouwer. Een ander vult aan: “Het volgen van de muziek, perfect op tijd, de juiste raketten de lucht in. We hebben ze allemaal gezien en ik vond Zweden de beste."
Zweedse eindzege?
Ook de jonge bezoekers waren onder de indruk: “Het vuurwerk en de muziek zo samen. En bij de finale waren er keiveel vuurwerken tegelijk. Dat was op de andere dagen niet zo,” vertelt een meisje.
Zweden maakte zelfs zo veel indruk dat velen hen als favoriet zien voor de eindzege. Al blijft het volgens sommigen toch een spannende strijd. “Het zal close zijn tussen Zweden en Australië”, aldus een man in het publiek. Morgenavond wordt de winnaar bekendgemaakt. Dan zorgen de Belgische vuurwerkmakers voor de slotshow van het festival.