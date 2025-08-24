Ook de jonge bezoekers waren onder de indruk: “Het vuurwerk en de muziek zo samen. En bij de finale waren er keiveel vuurwerken tegelijk. Dat was op de andere dagen niet zo,” vertelt een meisje.

Zweden maakte zelfs zo veel indruk dat velen hen als favoriet zien voor de eindzege. Al blijft het volgens sommigen toch een spannende strijd. “Het zal close zijn tussen Zweden en Australië”, aldus een man in het publiek. Morgenavond wordt de winnaar bekendgemaakt. Dan zorgen de Belgische vuurwerkmakers voor de slotshow van het festival.