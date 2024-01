Vorig jaar heeft Bellewaerde heel wat investeringen doorgevoerd, met nieuwe attracties en ook nieuwe verblijven voor giraffen en zebra's. En die drie giraffen krijgen vandaag een nieuwe kameraad: Zuri.

De giraf is drie jaar oud en komt van Pairi Daiza. Het is een hele klus om het dier van Henegouwen tot in Ieper te krijgen, maar op beelden is te zien dat alles goed en rustig verloopt.