Als vrouwtje Vlada hem aanvaardt, kan er voor het eerst sinds zeven jaar een welpje worden geboren in Bellewaerde.

Het behoud van de soort in gevangenschap is meer dan ooit van belang, zeker nu Poetin alle ngo's die instaan voor het kweekprogramma in Siberië het land heeft uitgezet. Alles was geregeld om de eerste dieren in die regio uit te zetten, maar alles werd stilgelegd door de oorlog in Oekraïne.

Amoerluipaarden leven in het oosten van Rusland, bij de grens met China.