Eind december kroop een jongeman over de omheining van Bellewaerde Park. Daarna liep hij er samen met een kompaan rond. Hij beklom de 32-meter hoge Boemerang en scheen met z'n zaklamp inde ogen van enkele tijgers. De YouTuber is onbekend, heeft ook maar twee video's en nog geen honderd abonnees. Bellewaerde Park is niet te spreken over z'n stunt.