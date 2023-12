Bellewaerde in Halloweensfeer is een vertrouwd beeld, maar nu verkleedt het zich in kerstthema. Elke vooravond doorkruist een kerstparade met vijftig figuranten het domein in Ieper. De attracties hebben tijdelijk een andere naam die past bij deze tijd van het jaar. Zo is de River Splash omgedoopt tot de Kerstbûches en heet de Huracan nu Winter Express. Kinderen kunnen ook langsgaan bij de kerstman en zijn elf in het huis van de kerstman.