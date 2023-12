Lander liep bij de geboorte hersenschade op en heeft daardoor een beperking. Hij had al acht jaar een abonnement voor het pretpark Bellewaerde, in september verlengden zijn ouders het abonnement voor 400 euro.

Maar door de aangepaste veiligheidsnormen blijven voor hem nog maar twee attracties over. “Jongeren met een handicap zijn daar de dupe van. Voordien had Lander al een beperkte toegang tot attracties, door de nieuwe regels blijven er maar twee over. Bellewaerde wilde het abonnement niet terugbetalen. Dat kan echt niet de bedoeling zijn", reageert Depraetere.