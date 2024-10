4 op de 10 -16-jarigen heeft al eens alcohol gedronken, hoewel dat wettelijk niet mag. Het blijft dus belangrijk om dit soort acties te doen, klinkt het.

Mathijs Goderis, schepen van Jeugd en preventie in Brugge: "De resultaten tonen aan dat er nog werk aan de winkel is. Nu is het vooral belangrijk dat we samen met de sector oplossingen gaan zoeken en dat we vooral gaan inzetten op informeren en sensibiliseren. Het zou altijd een reflex moeten zijn om een identiteitskaart te vragen wanneer een jongere probeert alcohol te kopen. Alleen zo kunnen we ze beschermen tegen de gevolgen van alcohol op een te jonge leeftijd."

In november herhaalt het CAW deze actie, maar dan in de Brugse cafés.