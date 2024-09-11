In Kortrijk zullen gebruikers van Hoppy-deelsteps tijdens de komende feestdagen opnieuw een extra controle krijgen. Net als vorig jaar wordt het alcoholslot geactiveerd, een systeem dat via de app nagaat of een gebruiker voldoende alert is om te rijden. Wie niet slaagt voor de korte reactietest, kan de step niet ontgrendelen.

Volgens Hoppy wierp de maatregel eerder al zijn vruchten af. “De combinatie van sensibilisering en technologie heeft duidelijk gewerkt,” zegt de deelmobiliteitsaanbieder. “Gebruikers begrepen het systeem en respecteerden het. Daarom activeren we het opnieuw tijdens de kerstperiode.”