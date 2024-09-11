11°C
Nieuws
Kortrijk

Alco­hol­slot op deel­steps opnieuw actief tij­dens kerst­pe­ri­o­de in Kortrijk

Hoppy 210

© Hoppy

Tijdens de kerstperiode activeert deelmobiliteitsaanbieder Hoppy opnieuw het alcoholslot op haar deelsteps in Kortrijk. De maatregel moet  vermijden dat gebruikers onder invloed de weg op gaan en moet de verkeersveiligheid verhogen.

“Gebruikers begrepen het systeem en respecteerden het. Daarom activeren we het opnieuw tijdens de kerstperiode.”

Mobiliteitsorganisatie Hoppy

In Kortrijk zullen gebruikers van Hoppy-deelsteps tijdens de komende feestdagen opnieuw een extra controle krijgen. Net als vorig jaar wordt het alcoholslot geactiveerd, een systeem dat via de app nagaat of een gebruiker voldoende alert is om te rijden. Wie niet slaagt voor de korte reactietest, kan de step niet ontgrendelen.

Volgens Hoppy wierp de maatregel eerder al zijn vruchten af. “De combinatie van sensibilisering en technologie heeft duidelijk gewerkt,” zegt de deelmobiliteitsaanbieder. “Gebruikers begrepen het systeem en respecteerden het. Daarom activeren we het opnieuw tijdens de kerstperiode.”

Ook al tijdens Sinksenfeesten

Ook de stad Kortrijk staat achter het initiatief. “Verkeersveiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid,” zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Trui Steenhoudt. “Met initiatieven zoals het alcoholslot zien we hoe technologie kan helpen om risico’s te beperken, zeker tijdens feestperiodes.”

Het alcoholslot werd eerder al ingezet tijdens Sinksen, waar het volgens Hoppy eveneens bijdroeg aan een veiligere omgeving zonder nuchtere gebruikers te hinderen.

De maatregel past binnen een bredere aanpak rond veilig gebruik van deelsteps, met onder meer snelheidsbeperkingen, no-ride zones en duidelijke parkeerregels. “Deelsteps zijn handig en duurzaam, maar veiligheid blijft essentieel,” klinkt het bij Hoppy.

Hoppy 107

© Hoppy

Redactie
Alcohol

